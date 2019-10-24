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مصادر: إيداع «مكافأة الحج» لمنسوبي «صحة مكة» خلال أيام

مصادر: إيداع «مكافأة الحج» لمنسوبي «صحة مكة» خلال أيام
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، في صرف مكافأة حج 1440، لجميع موظفيها المشاركين في أعمال الحج الماضي، بعد اعتمادها لهم، بخلاف موظفي المديرية بمكة الذين لا يزالون ينتظرون عملية الصرف المقررة الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يتم البدء في صرف مكافأة حج 1440هـ خلال أيام الأسبوع المقبل بعد اعتمادها للقوى العاملة بصحة منطقة مكة المكرمة.

وأشارت مصادر مطلعة، أن المستحقات تشمل جميع المستفيدين من منسوبي صحة مكة المكرمة المشاركين في حج عام 1440هـ، بمن فيهم موظفو برنامج التشغيل الذاتي.

يأتي ذلك بعد اعتماد أوامر الدفع أخيراً، من قبل الجهة المختصة، على أن يتم تحويل المستحقات إلى حساب الوزارة تمهيداً لصرفها للموظفين المكلفين في الحج الأسبوع المقبل.

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