يعول 4 فتيات معاقات ومنزله متهالك.. «جود الإسكان» تمنح مواطناً سبعينياً «فيلا نموذجية»

تواصل – فريق التحرير:

منحت منصة جود الإسكان، فيلا نموذجية للمواطن السبعيني موسى عاتي، والذي كان يشكو من تضرر منزله بسبب التشققات، وعدم قدرته على ترميم المنزل، حيث يعول 4 فتيات معاقات، وذلك بدعم المساهمين من أهل الخير.

وقال مدير جمعية البر الخيرية بصامطة عبد الله النجمي: “نحن في جمعية البر الخيرية بصامطة نعمل على توفير السكن الملائم للأسر الأشد احتياجاً في المحافظة، وذلك بالشراكة مع منصة جود للإسكان؛ حيث تقوم الجمعية ببحث الحالة الاجتماعية ومعاينة حالتها على أرض الواقع بقرية زمزم بمركز الموسم الحدودي، والتأكد من حاجتها المادية وحاجتها الصحية”.

وأشار النجمي، إلى أنه بعد دراسة الحالة واكتمال ملف المواطن عاتي قمنا برفع الحالة على منصة جود الإسكان، وفي فترة وجيزة من رفع الحالة على منصة جود الإسكان، تم اكتمال المساهمات لتوفير السكن الملائم للأسرة، وتم تسليم الأسرة إحدى الفلل النموذجية.

وتستهدف منصة جود الاسكان وصول المساهمات لمستحقيها بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال قاعدة واسعة من الشركاء، وعدد كبير من المساهمين من أهل الخير.