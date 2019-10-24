تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وغبار يحجب الرؤية على منطقة المدينة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية، وذلك على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية – العيص – العلا – بدر – خيبر -وادي الفرع – ينبع).

وأشارت الأرصاد، إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 11مساءً هذا اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.