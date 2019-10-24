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تعرف على المسافة «الآمنة» بين عين الطفل والشاشات الإلكترونية
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تواصل – وكالات:

توصلت أبحاث أجريت في جامعة توليدو أن الضوء الأزرق للهاتف والكومبيوتر يضر شبكية العين، ويسرّع تطوّر مرض الضمور البقعي الذي يسبب فقدان البصر.

وأشارت الدراسة، إلى أن القلق يزداد بخصوص الأطفال الذين يمضون 7 ساعات أسبوعياً أو أكثر في استخدام الكومبيوتر وألعاب الفيديو، لأن ذلك المعدل يضاعف خطر الإصابة بقصر النظر 3 مرات.

وقد وجدت دراسة أخرى أن الأطفال الذين يحملون الهاتف على مسافة تتراوح بين 20 و30 سم لفترات طويلة من الوقت كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحَوَل المتقارب المؤقت.

وتتراوح المسافة الآمنة بين العين والشاشة بين 50 و100 سم، حسب حجم الشاشة ومقاس الحروف التي تتم قراءتها.

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