مليشيات الحوثي الإرهابية تُغلق مستشفيات حجة وتخصصها لجرحاها

تواصل – وكالات:

عمدت مليشيا الحوثي إلى إغلاق عدد من المستشفيات بمحافظة حجة، والتي تمولها مجموعة “أطباء بلا حدود”، ومنعت المرضى من الاستفادة منها، وذلك لاستقبال جرحاها القادمين من جبهة حيران شمالي المحافظة المتزايدة أعدادهم بسبب المواجهات المحتدمة.

وقالت مصادر عسكرية: إن ضربات طيران التحالف أفشلت، اليوم، مخططات حوثية أثناء محاولتها شنّ هجوم مباغت على أحد المواقع المحررة بمديرية الصفراء بصعدة.

وأضافت المصادر عسكرية: إن طيران التحالف استهدف اليوم تجمعات كانت تنوي شنّ هجوم مباغت على المناطق المحررة بمديرية الصفراء، حيث تمكّنت من قتل عدد كبير منهم، فيما لاذ عناصر منهم بالفرار، تاركين جثامين عناصرهم.