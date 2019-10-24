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«الإقامة المميزة» تحدد المقابل المالي في حال الدفع مُقدماً

«الإقامة المميزة» تحدد المقابل المالي في حال الدفع مُقدماً
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تواصل – فريق التحرير:

حدد مركز الإقامة المميزة المقابل المالي في حال الدفع المُقدم، بحيث يبلغ 100 ألف ريال إذا كانت مدة الإقامة المحددة لمدة سنة واحدة.

وأوضح المركز: يحصل المتقدم على تخفيض 2% بصورة تراكمية عند دفعه مقدماً أكثر من سنة واحدة، ففي السنة الثانية يصل المبلغ إلى 198.039 ريالاً، وفي السنة الثالثة يصل إلى 294.154 ريالاً، وفي السنة الرابعة يصل إلى 388.388 ريالاً ثم في الخامسة يصل إلى 480.773 ريالاً.

يذكر أن الإقامة المميزة غير محددة المدة هي إقامة غير محددة المدة في المملكة، وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800.000 ريال لمرة واحدة.

أما الإقامة محددة المدة فهي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في المملكة وفق نظام الإقامة المميزة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100.000 ريال في السنة الواحدة.

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