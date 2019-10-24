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حادث اصطدام على طريق «جدة- مكة القديم».. والأهالي يطالبون بالتقاطع الآمن
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تواصل – فريق التحرير :

أعاد حادث اصطدام وقع على طريق “جدة- مكة القديم” عند تقاطع المسلخ الغربي، مطالب الأهالي بضرورة الانتهاء من أعمال مشروع التقاطع، والعمل على إنشاء مدخل آمن مؤدي للمسلخ.

ونتج عن الحادث إصابة شخص، حيث تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، عن طريق الهلال الأحمر، فيما باشر المرور الحادث لاستكمال الإجراءات اللازمة.

من جانبهم، طالب عدد من أهالي حي أم الجود ومخطط الزايدي الغربي، والأحياء المجاورة، المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، والجهات ذات العلاقة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل بالتقاطع الخطر، المؤدي إلى المسلخ الغربي التابع للأمانة، وإنشاء مدخل أكثر أماناً بعيداً عن الحالي الذي يجري العمل فيه، لافتين إلى أن الموقع سجّل عدة حوادث على مدى الأشهر الماضية.

ولفتوا إلى أن التحويلة المؤدية إلى المسلخ تفتقر للوحات التحذيرية ما نتج عنها حوادث مرورية خاصة في فترات المساء.

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