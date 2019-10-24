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بيع موقف سيارة في هونج كونج بمليون دولار

بيع موقف سيارة في هونج كونج بمليون دولار
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تواصل – وكالات:

بيع موقف سيارة في مدينة هونج كونج الصينية، بمبلغ يصل إلى نحو مليون دولار، حيث يقع الموقف في مبنى يعد أغلى مبنى تجاري في العالم.

وقال بائع الموقف وهو رجل أعمال يدعى “جوني تشيونغ” إن المشتري يمتلك مكتباً في نفس المبنى ويحتاج إلى موقف لسيارته، غير أنه لم يكشف عن هويته.

ووفقا لموقع “بلومبيرج”، فإن الموقف بيع مقابل 7.6 مليون دولار هونغ كونغ، نحو (970 ألف دولار أمريكي).

وتُصنف هونج كونج على أنها أغلى مدينة في العالم من حيث تكلفة مواقف السيارات، حيث تصل تكلفة حجز موقف سيارة في الأحياء الفارهة إلى ما يقارب إلى 1200 دولار أمريكي شهرياً، وهو ما يفوق تكلفة استئجار شقة صغيرة فيها.

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