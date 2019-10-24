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نصائح مالية مهمة من مؤسسة النقد للشباب.. حتى تحافظوا على أموالكم

نصائح مالية مهمة من مؤسسة النقد للشباب.. حتى تحافظوا على أموالكم
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تواصل – الرياض:

قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” نصائح للشباب في فترة ‏العشرينيات من العمر لتجنب ممارسة بعض العادات المالية السيئة، التي تؤدي في ‏النهاية إلى تلاشي المدخرات، وتدفع الشخص للجوء إلى القروض.‏

وذكرت “ساما” في هذا الصدد 4 نقاط رئيسية يجب على الشباب الانتباه لها وهي:

‏1-‏ عدم تجاهل مزايا الحساب المصرفي:
حيث يفضل البعض في مرحلة العشرينيات التعاملات النقدية لإتمام عمليات الشراء وغيرها دون التفكير في الاستفادة من مزايا الحساب المصرفي والتي من بينها الاستفادة من عمليات نقاط البيع لدفع قيمة المشتريات، مما يقلل من حمل النقود والحد من المخاطر المختلفة ومنها فقدان النقود.

كما أن فتح حساب مصرفي يتح للشخص الاستفادة من مزايا الخدمات المصرفية الإلكترونية كالتسوق الإلكتروني وسداد الفواتير وتحويل الأموال بدرجة عالية من الأمان، والاستفادة من الحسومات والعروض التي توفرها البنوك.

‏2-‏ السعي لامتلاك أكثر من بطاقة ائتمانية:
وحذرت المؤسسة من اندفاع بعض الشباب بعد حصولهم على ‏وظيفة جيدة إلى امتلاك أكثر من بطاقة ائتمانية، فبالرغم من أن للبطاقات الائتمانية الكثير من المزايا المرتبطة ببرامج مكافآت وحسومات، إلا أن مخاطرها كبيرة في حال عدم التعامل بها بحذر، فوجود أكثر من بطاقة ائتمانية قد يؤدي إلى الوقوع في دوامة ديون لا تنتهي.‏

3-‏ الإنفاق بشكل عشوائي:
هناك من ينفق أمواله دون وضع ميزانية تحدد أولويات أو أوجه الإنفاق، وذلك يؤدي إلى صرف جزء كبير من الراتب على أشياء ومقتنيات غير ضرورية، وتنصح “ساما” بوضع ميزانية للصرف والإنفاق، حتى لا يضطر الشاب إلى الاقتراض لتغطية نفقات باقي ‏الشهر. ‏

4-‏ عدم تبني خطة ادخار مستقبلية:
البعض قد يتجاهل التخطيط لمستقبله المالي على اعتبار أن الحياة لا تزال أمامه، ومع مرور الوقت قد يعتاد على الاعتماد بشكل كامل وشهري على الراتب، ما يفقدهم الشعور بالأمان المالي، وبالتالي عند التعرض لأمور مالية طارئة يبدأ الفرد في مواجهة المشكلات، لذا لابد من ادخار جزء من الراتب عن والتخطيط لتحقيق الأهداف المستقبلية.

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