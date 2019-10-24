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الجبير: الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قريب جداً

الجبير: الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قريب جداً
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تواصل – الرياض:

 

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وشيك، موضحاً أن الحرب في اليمن فُرِضت على المملكة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الجبير في تصريحات لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية: “استمرار سياسة الضغط على إيران هو السبيل الوحيد لجلبها إلى طاولة المفاوضات، وعلى إيران أن تعمل كدولة، وسياسة الاسترضاء لا تنفع معها؛ فلا نعرف ما إذا كانت إيران ثورة أم دولة، كما أن ما نريده هو تغيير سلوكها، أما نظامها فهو شأن الإيرانيين”.

وأضاف: العالم لن يسمح لإيران بالتصرف على هذا النحو العدواني، والمملكة ضد أي شكل من أشكال الحوار مع إيران.

وبشأن اليمن قال “الجبير”: إحلال السلام بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في اليمن قريب جداً، ولدينا خطط لإعادة بناء اليمن.

 

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