«الإسكان» تكشف عن مساحة الأراضي البيضاء المسجلة نيابة عن أصحابها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الإسكان عن تسجلها بشكل إجباري أكثر من 16 مليون م2 من الأراضي البيضاء نيابة عن أصحابها الذين امتنعوا عن تسجيلها طوعاً في البرنامج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف السويلم، أن هذه الأراضي التي جرى تسجيلها إجبارياً تشمل 43 أرضاً، مضيفاً أنه تم فرض أوامر السداد عليها- وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.

وقال إن لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء أصدرت نحو 550 قراراً بحق عدد من المخالفين لنظام ولائحة رسوم الأراضي البيضاء.

يذكر أن المرحلة المطبقة حالياً من برنامج الرسوم البيضاء تعنى بالأراضي الخام الواقعة داخل النطاق العمراني، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، بهدف تحفيز تطوير الأراضي.