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خاصية جديدة في «إنستقرام».. تفضح الأخبار المزيفة

خاصية جديدة في «إنستقرام».. تفضح الأخبار المزيفة
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة “إنستقرام” عن أنها ستضيف خاصية جديدة، تكشف للمستخدم إن كان المحتوى المنشور “كاذباً”، وفقاً لمدققين مستقلين.

ومن المقرر أن تتاح الخدمة الجديدة في التطبيق الشهير الشهر المقبل، التي ستتمثل بعبارة “معلومات خاطئة” فوق صورة أو فيديو المنشور، حسب ما أشار موقع سكاي نيوز عربية.

وسيتمكن المستخدم من رؤية المحتوى المنشور، بالنقر على زر “أظهر الصورة”، ولكنه سيتعرض للتحذير من إنستقرام بأن المعلومات في الصورة أو الفيديو خاطئة أو كاذبة.

وسيتمكن المستخدمون من قراءة السبب الذي دفع إنستقرام لتصنيف المعلومات كخاطئة أو كاذبة، بالنقر على زر “أعرف لماذا” الذي سيظهر فوق الصورة أو الفيديو.

كما سيرسل إنستقرام تحذيرا لمن يشاركون المنشور الكاذب، بعبارة “المدققون قالوا إن المنشور يحتوي على معلومات كاذبة”، ولكن سيستطيع المستخدم تجاوز التحذير ومشاركة المنشور.

وبدأ إنستقرام، التطبيق المملوك من فيسبوك، بالعمل مع شركة منفصلة، توفر المدققين المستقلين، لاكتشاف المنشورات الكاذبة على التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة متماشية مع توجه فيسبوك لمحاربة الأخبار المزيفة وكشفها على موقعهم.

واستخدمت إنستقرام خاصية تحذيرية مشابهة من قبل، تم تطبيقها على المنشورات ذات اللقطات العنيفة أو الدموية، حيث وضعت تحذيرا بالمحتوى قبل أن يتم فتح الصورة.

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