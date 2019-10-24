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«الحصيني» يتوقع: أول موجة برد خفيفة لهذا العام تبدأ في هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع: أول موجة برد خفيفة لهذا العام تبدأ في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث في شؤون الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن تبدأ أول موجة برد خفيفة يوم غد الجمعة، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 7 درجات.

وقال الحصيني عبر حسابه على “تويتر”: “متوقع أول موجة برد خفيفة لهذا العام ١٤٤١هـ/ ٢٠١٩م من الجمعة 26/ 2/1441هـ”.

وأضاف أنه من المتوقع انخفاض في الحرارة من ٣ إلى ٧ درجات مئوية، وأكثر المناطق تأثرًا: (الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف)، ومتوقع أن تكسر الحرارة الصغرى ١٥ درجة، وباقي المناطق متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى ٢٠ درجة مئوية – بمشيئة الله-.

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