إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

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يظن الكثيرون أن الأدوية أو مستحضرات الصابون السائل ( شامبو) هي الحل الوحيد لتقليل تساقط الشعر ووقف الصلع، لكن الحل الحقيقي في الأطعمة الغنية بالفيتامينات كوسيلة فعّالة لإيصال المغذيات المطلوبة لصحة فروة الرأس، حيث يحتاج الشعر إلى الزنك والحديد وفيتامين “إي” ودهون أوميجا 3 ومضادات للأكسدة.. إليك أكثر الأطعمة التي تزوّد الشعر بالمغذيات:
- القهوة مصدر لمضادات الأكسدة لحماية الشعر
- الأكلات البحرية غنية بالزنك ودهون أوميجا3
- الجمبري وسمك القد من الأطعمة الضرورية لصحة الشعر
- اللحوم الحمراء من أفضل مصادر الزنك والحديد
- الكبد البقري، وكذلك كبد الدجاج، ولحم الضأن
- بذور اليقطين أغنى الأطعمة النباتية بالزنك
- الجوز من المكسرات الغنية بالمغذيات التي يحتاجها للشعر
- الفول يحتوي على الحديد النباتي
- السبانخ المطبوخ من أفضل مصادر الحديد النباتي
- العدس مصدر نباتي غني بالزنك