إنفوجرافيك.. 10 أطعمة للحماية من تساقط الشعر

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يظن الكثيرون أن الأدوية أو مستحضرات الصابون السائل ( شامبو) هي الحل الوحيد لتقليل تساقط الشعر ووقف الصلع، لكن الحل الحقيقي في الأطعمة الغنية بالفيتامينات كوسيلة فعّالة لإيصال المغذيات المطلوبة لصحة فروة الرأس، حيث يحتاج الشعر إلى الزنك والحديد وفيتامين “إي” ودهون أوميجا 3 ومضادات للأكسدة.. إليك أكثر الأطعمة التي تزوّد الشعر بالمغذيات: