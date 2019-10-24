وجبة فطور تساعد في إنقاص وزنك

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قالت خبيرة تغذية أسترالية، إن وجبة الفطور التي تساعد في إنقاص الوزن يجب أن تكون غنية بالبروتينات.

وأضافت الخبيرة سيوزي باريل، أن البروتينات تساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم في الصباح، والخيار الأفضل هو تناول البيض المخفوق مع الخضار وسمك السلمون المدخن والأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة.

وأشارت إلى ضرورة التخلي عن شرب القهوة مع الحليب لأنه يزيد من السعرات الحرارية للمشروب، بحسب ما نقلته صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

في سياق متصل، وجد العلماء الأمريكيون أن الاستهلاك اليومي لكمية صغيرة من المكسرات من أي نوع يمكن أن تقلل من خطر السمنة.