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التوصل لـ«مفاجأة» عن سبب «إصابة الرجال بالصلع»

التوصل لـ«مفاجأة» عن سبب «إصابة الرجال بالصلع»
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة سونغ كيونكوان في سيئول بكوريا الجنوبية، إلى أن ساعات العمل الطويلة ترفع من نسبة الإصـابة بالصلع عند الرجال.

وذكرت الدراسة ، أن الرجال الذين عملوا أكثر من 52 ساعة أسبوعياً فقدوا شعرهم بسرعة ضِعف أولئك الذين عملوا أقل من 40 ساعة في المكتب، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وقال الباحثون إن الإجهاد الناتج عن العمل الكثير وعدم الحصول على راحة قد يكون السبب الرئيسي في مضاعفة فرص الإصـابة بالصلع، مبينين أن التغير في مستويات الهرمونات التي تحدث أثناء الإجهاد تسبب أضراراً في مناطق بالجسم.
وأضافوا أنه عندما تتكون هذه الهرمونات الإضافية فإنها تمنع أنماط نمو من بصيلات الشعر على فروة الرأس، موضحين أن الإجهاد يؤدي لمهاجمة جهاز المناعة للبصيلات، كما يؤدي للدخول مبكراً لمرحلة نهاية النمو النشط للشعر.
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