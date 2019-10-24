بعد عامين من الواقعة.. صحة الطائف تتخذ إجراء جديداً بحق وافد مصاب بـ«الدرن»

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كشفت مصادر مطلعة أن مديرية الشؤون الصحية بالطائف حسمت أخيراً قضية وافد مصاب بمرض الدرن «السل» بعد أكثر من عامين على بدء سجال طبي بين جهات عدة لإثبات إصابته بالمرض من عدمه.

وأيدت إدارة مكافحة الدرن بمجمع الملك فيصل بالطائف مطلع الأسبوع الماضي في خطاب تشخيص الطبيب المعالج قبل أكثر من عامين، مؤكدة إصابة الوافد بمرض الدرن، مع توصية بسرعة مخاطبة الجوازات لاستدعاء كفيل الوافد «المصاب»، وسحب إقامته وترحيله خارج المملكة – وفقاً لـ”عكاظ”-.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة أكدت في منتصف شعبان ١٤٣٩ إصابة الوافد بالدرن، وأوصت في حينه بعدم إصدار إقامة نظامية له، وترحيله لاحتمال انتقال المرض وتفشيه.