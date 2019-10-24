بعد شكوك بوجود شبهة جنائية.. والد شاب توفي في حادث اصطدام بـ«الليث» يرفض استلام جثمانه

تواصل – الليث:

رفض والد شاب توفي في حادث مروري على طريق (الليث- غميقة)، استلام جثمانه بحجة وجود شبهة جنائية، فيما لا يزال جثمانه بثلاجة الأموات بمستشفى الليث العام، بينما تجري النيابة العامة بالليث تحقيقاتها في القضية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

وتعرض الشاب لحادث اصطدام بأحد أعمدة الإنارة على طريق (الليث- غميقة) مما تسبب في وفاته، ورفض والده استلام جثمانه بسبب شكه في وجود شبهة جنائية كانت سببًا في تعرضه للحادث الذي نتج عنه وفاته.

وطالب والد الفقيد بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين في وفاة ابنه في حال تمت إدانتهم.