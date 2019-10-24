إصابات في تصادم حافلة تُقل 30 طالبة.. بسبب تهور السائق (صور)

تواصل – عسير:

أصيبت 4 طالبات إثر حادث تصادم بين مركبة وحافلة جامعية تقل 30 طالبة بكلية البنات في رجال ألمع التابعة لجامعة الملك خالد يوم أمس الأربعاء، فيما أصيب شخصان في المركبة الأخرى.

ونتج عن الحادث حالة من الخوف والهلع بين الطالبات اللائي أكدن أن سبب الحادث تهور السائق وسبق تقديم عدة شكاوى ضده.

تم نقل الطالبات المصابات إلى المستشفى وغادرنها بعد تقديم الإسعافات الأولية لهن، فيما طالب عدد من أولياء الأمور باختيار سائقي الحافلات بعناية لضمان سلامة بناتهن والتحقيق في عدم الالتفات في الشكاوي التي قدمت ضد السائق.