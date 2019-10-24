الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن تأشيرة «مضيف».. هذه مدتها وتكلفتها

تفاصيل جديدة عن تأشيرة «مضيف».. هذه مدتها وتكلفتها

بُشرى بشأن «تمويل الإسكان» لمن لا يملكون حسابات بنكية

بُشرى بشأن «تمويل الإسكان» لمن لا يملكون حسابات بنكية

مسؤول بـ«التعليم» يوضح أسباب عودة الاختبارات التحريرية للابتدائي والمتوسط

مسؤول بـ«التعليم» يوضح أسباب عودة الاختبارات التحريرية للابتدائي والمتوسط

واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

تفاصيل جديدة عن تأشيرة «مضيف».. هذه مدتها وتكلفتها

تفاصيل جديدة عن تأشيرة «مضيف».. هذه مدتها وتكلفتها
0

تواصل – فريق التحرير:

تدرس المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج آلية إدراج خدمة تأشيرة مضيف عبر نظام أبشر، والتي تسمح للمواطن والمقيم باستضافة من يرغبون على كفالتهم الشخصية لمدة تصل إلى 90 يوما، وستصبح متاحة خلال الأيام القادمة.

ووفقا لـ”عكاظ”، تعمل الجوازات والحج لإقرار آلية العمل بالتأشيرة الجديدة، والتي تعد إحدى الخدمات الحديثة التي تعمل وزارة الداخلية على إدراجها عبر الجوازات، وتسمح تأشيرة مضيف للقادم من خلالها بحرية الحركة والسكن سواء في فندق أو شقق سكنية أو داخل مسكن مستضيفه.

وتشير الصيغة الأولية للتأشيرة إلى أن التكلفة في السنة الواحدة 500 ریال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام، عبر تطبيق أبشر، إذ يمكنه تسجيل كافة البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول.

وتمكن تأشيرة مضيف حاملها من التجول في المملكة بحرية وحضور الفعاليات السياحية، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين، تصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة، وستكون للمقيم للأقارب من الدرجة الأولى، ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم.

وكانت المملكة قد أتاحت مؤخراً خدمة التأشيرات السياحية، والتي تبلغ رسومها 440 ريالا (118 دولار)، وتمنح عبر المنصة الإلكترونية، أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمن بلغ الـ 18 من عمره، أما من دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يوما في السنة الواحدة.

أخبار متعلقة

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بلومبيرج»: إطلاق اكتتاب «أرامكو» خلال العام الجاري

«بلومبيرج»: إطلاق اكتتاب «أرامكو» خلال العام الجاري

«المواصفات» تُحذِر من استخدام «قلاية كهربائية» متداولة بالسوق.. لهذه الأسباب

«المواصفات» تُحذِر من استخدام «قلاية كهربائية» متداولة بالسوق.. لهذه الأسباب

تركي الفيصل: هذا ما تسعى إليه إيران في المنطقة

تركي الفيصل: هذا ما تسعى إليه إيران في المنطقة

«هدف» يكشف عن عدد المواطنين المنضمين حديثاً إلى سوق العمل

«هدف» يكشف عن عدد المواطنين المنضمين حديثاً إلى سوق العمل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد
فكر أم كفر؟
تدوينات حرة

فكر أم كفر؟

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>