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بعد محاولته الهروب وصدم دورية.. القبض على قائد مركبة تنقل مجهولين بوادي الدواسر
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الأمنية أمس الأول (الثلاثاء)، من ضبط مركبة كانت تقِل ثمانية من مجهولي الهوية، وتوقيف قائدها بالقوة الجبرية وذلك بعد أن حاول الهرب وصدم سيارة رجال مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر.

وتعود التفاصيل إلى اشتباه الجهات الأمنية في سيارة من نوع “سكويا” وطلبت من قائدها التوقف، إلا أنه حاول الهرب وقام بصدم إحدى سيارات مكافحة المخدرات.
وتم إيقاف قائد المركبة بالقوة الجبرية بعد التضييق عليه من قِبل رجال الأمن، وتسليمه ومَن معه لمركز شرطة النويعمة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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