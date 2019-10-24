بالفيديو.. الإطاحة بمروجين للخمور وخادمات هاربات خلال حملة أمنية بالدمام

تواصل – الدمام:

تمكنت الحملة الأمنية بمدينة الدمام من الإطاحة بعدد من المروجين ومُصنّعي الخمور.

وأظهر مقطع فيديو وثّقه الإعلامي سعود الشيباني عبر حسابه بـ”سناب شات”، لحظة مداهمة الجهات الأمنية للباعة الجائلين، وضبط عدد من مخالفي نظام الإقامة، وإغلاق محال؛ بسبب مخالفتها نظام وزارة العمل والتستر التجاري، ومن ثم استدعاء أصحابها والتحقيق معهم.

كما ضبطت الجهات الأمنية مصنع خمور يحتوي على 127 برميلاً تحت الإعداد، إضافة إلى 864 عبوة جاهزة للترويج، وضبط أحد المروجين بعد أن حاول الهروب من الموقع.

وفي سياق متصل، أطاحت الجهات الأمنية بعدد من مهربي ومُشغّلي الخادمات بعد أن قاموا بتهريبهن من كفلائهن وتشغيلهن لحسابهم الخاص، وضبط أسلحة بيضاء كانت بحوزة المخالفين، إضافة إلى ضبط عدد من النساء داخل موقع المداهمة.