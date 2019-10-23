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الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الجديد.. خبرات سياسية واعدة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الجديد.. خبرات سياسية واعدة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، أمرا ملكيا بإعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

وزير الخارجية الجديد من مواليد عام 1974م، وعمل كبير المستشارين بسفارة المملكة بواشنطن لسنوات ثم سفيرا للمملكة لدى ألمانيا.

شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل من 1996م حتى 1998م.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام للطائرات ثم رئيسًا للمجلس من 2001م إلى 2013م.

تولى منصب مستشار بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة في واشنطن سابقًا. وشغل عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس اللجنة التنفيذية 2017م. وهو شريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شمال للاستثمار من 2003م إلى 2017م.

وكان الأمير فيصل آل سعود قال خلال الاحتفال بذكرى اليوم الوطني خلال عمله سفيرا للمملكة في برلين بأن ” هناك عملية تحول شامل في بلدي منذ عدة سنوات والتي تستند إلى خطة استراتيجية شاملة تتمثل في رؤية 2030. هذا التغيير في المملكة يتبناه مجموعة أشخاص يعملون بأفكار وابتكارات جديدة وخلق قاعدة اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا”.

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