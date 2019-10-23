من هو «صالح الجاسر» وزير النقل الجديد؟.. خبرة 30 عاماً

تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بتعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيرًا للنقل، وإعفاء الدكتور نبيل العامودي.

لدى الجاسر، خبرة تصل إلى 30 عامًا في مجال إدارة الأعمال والنقل البحري البري والجوي، وقد تدرج في المناصب العليا.

يذكر أن المهندس صالح الجاسر، هو المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، كما أنه أحد أعضاء حلف سكاي تيم وإحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط.

ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، والزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب المكثف لمدة عام في بنك تشيس مانهاتن في نيويورك.

كما تلقى العديد من الدورات التدريبية المحلية والعالمية، وجاء أبرزها كالآتي: برنامج التدريب الداخلي الائتماني لصندوق التنمية الصناعية السعودي، برنامج تدريب المصرفيين لبنك لويدز في المملكة المتحدة، دورات في الإدارة المتقدمة بجامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأميركية ومعهد انسياد بفرنسا، وجامعة أكسفورد ببريطانيا.

عُين مدير عام للشئون الإعلامية وبرامج التسويق في شركة الاتصالات السعودية عام 2000، ثم مديراً عاماً تنفيذياً لقطاع لكزس، التابعة لشركة عبداللطيف جميل من 2003 وحتى 2010.

كما عين رئيس تنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من 2010 حتى 2014، ثم مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية في 2014.‎