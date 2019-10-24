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تدشين خدمة التقديم الإلكتروني لتراخيص مراكز ضيافة الأطفال.. التفاصيل والشروط

تدشين خدمة التقديم الإلكتروني لتراخيص مراكز ضيافة الأطفال.. التفاصيل والشروط
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تواصل – فريق التحرير:

دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم الأربعاء، خدمة التقديم الإلكتروني لطلب الحصول على ترخيص افتتاح مراكز لضيافة الأطفال المستقلة والمراكز في مقرات العمل.

ويعمل التقديم الإلكتروني للطلبات على تسهيل وحوكمة إجراءاتها إلكترونيا، دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو فروعها، حيث لا يجوز افتتاح المركز أو تشغيله أو الإعلان عنه قبل الحصول على الترخيص من الوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن الضوابط التنظيمية للترخيص ومدته 4 سنوات تتضمّن كون صاحب المركز سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 18عاما.

وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عمل مراكز ضيافة الأطفال الأهلية المختصة بتقديم أنشطة ترفيهية وتربوية هادفة للأطفال، وذلك لتفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع وزيادة فرص عملها في مجال رعاية الطفولة.

ويُشترط ألا يكون صدر بحق صاحب المركز حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد الاعتبار، ولم يحصل على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته، وألا يكون موظفًا حكوميًا.

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