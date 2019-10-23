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المشروب الأكثر انتشارا بالعالم.. 5 معلومات خاطئة متداولة عن «الشاي»

المشروب الأكثر انتشارا بالعالم.. 5 معلومات خاطئة متداولة عن «الشاي»
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تواصل – وكالات:

يعد الشاي بأنواعه، أحد المشروبات الأكثر شعبية وانتشارا في جميع أنحاء العالم، وبحسب الخبراء فإن الشاي له العديد من الفوائد الصحية، إضافة إلى أنه مهدئ ومنعش.

ورغم فوائد الشاي الصحية إلا أنه هناك معلومات متداولة خاطئة عن هذا المشروب منها:

１- الشاي العشبي لا يحتوي على الكافيين

لا يعتبر شاي الأعشاب شاياً حقيقياً حيث يتكون من الزهور أو الأعشاب أو البذور أو الجذور أو لحاء النبات. أما بالنسبة لمحتوى الكافيين، فيوجد العديد من أنواع الشاي العشبي التي تحتوي على الكافيين، مثل شاي غوارانا وشاي يربا، لذا ينصح دائمًا بقراءة الملصق قبل شراء شاي الأعشاب.

２- أكياس الشاي صحية

من السهل تحضير الشاي باستخدام أكياس الشاي، ولكن تذكر أن الشاي غير المعبأ بأكياس دائماً أفضل من الأكياس. الأوراق الموجودة في أكياس الشاي عبارة عن جزيئات صغيرة من أوراق الشاي، لذا فهي تفتقر إلى الزيوت الأساسية والرائحة العطرية، لذا من الأفضل استخدام أوراق الشاي الطبيعية.

３- الأخضر أكثر صحة من الشاي الأسود

الشاي الأخضر هو في الواقع أكثر شعبية من الشاي الأسود، ولكن بصرف النظر عن هذا، لا يوجد فرق آخر. كلاهما يحتوي على مضادات الأكسدة القوية والمفيدة. أوراق الشاي تتحول إلى اللون الأسود بعد عملية الأكسدة أو التخمير. خلال هذه العملية، يتم تحويل المواد المضادة للاكسدة في الشاي الأخضر، مثل الكاتيكين، إلى ثيفلافين.

4- الشاي الأخضر والتخسيس

هناك اعتقاد خاطئ يقول بأن الشاي الأخضر يساعد على تخفيض الوزن. إلا أن هذا القول مجرد أسطورة.

ويحتوي الشاي الأخضر على منبه يزيد من التمثيل الغذائي لديك، ولكن كميته قليلة جداً. إذا كنت تعتقد أن تناول 4-5 أكواب من الشاي الأخضر في يوم واحد سيساعدك على تخفيض وزنك، فأنت مخطئ.

5- الشاي بالحليب لن يقلل فوائده

إن إضافة الحليب إلى أي نوع من الشاي لن يزيل فوائده الصحية. يحتوي الحليب على الكالسيوم، وهو أمر جيد لعظامك. ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، فإن عدد الكاتيكين الموجود في الشاي يظل كما هو عند إضافة الحليب إليه.

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