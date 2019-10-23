توجيهات عليا بإلغاء «المكافآت المقطوعة» لأصحاب الكفاءات بالجهات الحكومية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات من الجهات العليا تقتضي إلغاء الفقرة التي تخول للجهات الحكومية التعاقد مع أصحاب الكفاءات مقابل الاكتفاء بمكافأة مقطوعة.

وأضافت المصادر، أنه سيكتفى فقط خلال الفترة المقبلة بإخضاع المتعاقد معه لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، بحسب “عكاظ”.

ووفقا للتعديلات الجديدة، فإن عقود العمل لبرامج الكفاءات المتميزة، وعقود ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، لن تُمكِن الجهات الحكومية من إبرام عقود مع ذوي الكفاءات ووكلاء الوزارات تسمح بالاكتفاء بمبالغ مقطوعة في العقد، كما كان يعمل به سابقا، وإنما سيخضع المتعاقد معهم إلى أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.