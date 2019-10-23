اكتشاف عشرات الجثث لمراهقين داخل شاحنة في لندن

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على 39 جثة، معظمها تعود لمراهقين، داخل حاوية تحملها شاحنة في منطقة صناعية بمدينة إيسكس شرقي العاصمة لندن.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية إن السلطات البريطانية تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى، فيما تم اعتقال سائق الشاحنة، مضيفا أن الشاحنة كانت قادمة من بلغاريا ووصلت بريطانيا السبت الماضي، فيما تم اكتشاف الحاوية التي تحملها الشاحنة فجر اليوم .

وقال قائد بالشرطة البريطانية، أندرو مارينر: “هذا حادث مأساوي حيث فقد عدد كبير من الناس حياتهم. استفساراتنا جارية لتحديد ما حدث ..نحن بصدد تحديد هوية الضحايا، لكنني أتوقع أن تكون هذه عملية طويلة”.