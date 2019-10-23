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«الغذاء والدواء» تسحب منتجات شركة « فارما» من الأسواق.. لهذه الأسباب  

«الغذاء والدواء» تسحب منتجات شركة « فارما» من الأسواق.. لهذه الأسباب  
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تواصل- واس:

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل جميع خطوط الإنتاج بمصنع الشركة الدولية للصناعات الدوائية (Pharma International Company) ، وتعليق جميع مستحضرات الشركة المسجلة لديها، وذلك بعد زيارة تفتيشية قامت بها الهيئة إلى المصنع رصدت خلالها مخالفات عدة.

كما قررت الهيئة سحب بعض المستحضرات التي تنتجها الشركة من الأسواق لقيام الشركة بعمل عدد من التغييرات في طريقة تصنيع المستحضرات دون الرجوع للهيئة لأخذ الموافقة.

ودعت “الغذاء والدواء” في بيان نشرته على موقعها الالكتروني مستهلكي تلك الأدوية إلى عدم إيقاف تناولها إلا بعد مراجعة الطبيب، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة لتلك الأدوية.

ولمعرفة الأدوية التي علّقت الهيئة تسجيلها يمكن الدخول علىرابط الهيئة الالكتروني.

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