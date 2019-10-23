«موزيلا» تطلق النسخة الأحدث لمتصفحها فايرفوكس.. تعرّف على المزايا

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت مؤسسة موزيلا، النسخة 70 من متصفحها للويب فايرفوكس لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس بمميزات جديدة، مثل الحماية ضد تتبع منصات التواصل الاجتماعي، وتقرير حماية الخصوصية، وخدمة تنبيهات خروقات البيانات لتسجيلات الدخول المحفوظة.

وأضافت موزيلا، التي بدأت تُقدم ميزة التحكم الدقيق فيما يتعلق بتتبع الطرف الثالث في شهر أكتوبر الماضي ، أن استخدام هذه الميزة فى التحديث الجديد سيؤدي إلى حظر متتبعي المستخدمين بمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب وتويتر ويوتيوب ولينكدإن.

ولا يُعد متصفح “فايرفوكس” الوحيد الذي حصل على مثل هذه الميزة، إذ طوّرت جوجل في وقت سابق من هذا الشهر، أداة خاصة بها لفحص كلمة المرور بشكل مباشر في عناصر التحكم في حساب جوجل تسمى Password Checkup.

وأطلقت الشركة هذه الميزة بشكل رسمي مع إصدارها أمس للنسخة 78 من متصفح كروم، لكن لا يجري تمكين الخيار افتراضيًّا، ويمكن للمستخدمين تشغيله بالانتقال إلى: chrome://flags/#password-leak-detection.

ووفق البوابة العربية للتقنية، كانت جوجل قد أكدت من خلال دراسة أجرتها، أن المستخدمين بحاجة إلى التوقف عن استخدام كلمة المرور نفسها لمواقع ويب متعددة، في حال كانوا حريصين على عدم اختطاف بياناتهم أو سرقة هويتهم أو ما هو أسوأ.

تجدر الإشارة إلى أن أدوات تنبيهات خروقات البيانات على متصفحي فايرفوكس وكروم، لن تعمل إلا عند مزامنة كلمات المرور المخزنة مع الخدمات المعنية.