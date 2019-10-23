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الأرز والخبز أيهما أفضل لصحة الإنسان؟.. خبراء تغذية يُجيبون

الأرز والخبز أيهما أفضل لصحة الإنسان؟.. خبراء تغذية يُجيبون
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تواصل – وكالات:

قال خبراء في مجال التغذية إن الأفضلية للأرز أو الخبز تعود للأهداف الغذائية للشخص، مشيرين إلى أن الاثنين يحتويان على عناصر غذائية مهمة يحتاجها جسم الإنسان.

وأوضح الخبراء أن الأرز يوفر المزيد من الفيتامينات والمعادن، لكن الخبز أقل في السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

وبينت دراسات بحثية أجراها الخبراء أن مستهلكي الخبز أقل في الوزن من مفضلي الأرز، كما أن مستوى السكري في الدم ومستويات الكوليسترول أقل.

وأشار الخبراء إلى أن الاعتقاد بأن تحميص الخبز يؤدي إلى فقدان السعرات الحرارية منه، خاطئ، مشيرين إلى أنه إذا كان المستهلك يحاول الحد من السعرات الحرارية الخاصة به، فالخبز هو الخيار الأفضل.

وأفاد علماء التغذية أن الأرز الأبيض من فوائده أنه يمد الجسم بالطّاقة التي يحتاجها ويخفض نسبة الكوليسترول في الدّم بشرط عدم الإكثار من تناوله، ويحافظ على النسبة الطّبيعية لضغط الدم، ويحمي الجسم من الإصابة بمرض السّرطان لاحتوائه على مواد مضادّة للأكسدة، ويمنع من انتشار الخلايا السّرطانيّة ونموّها، ويسكّن ويهدّئ الآلام ويشفي الجروح في الجلد، كما يشفي من الأمراض ويعمل كمضاد للالتهابات مثل التهاب القولون لاحتوائه على المركّبات الفينوليّة، ويحمي البشرة من حدوث التّجاعيد وعلامات الشّيخوخة، وينشّط العقل ويقوّي الذّاكرة.

على الجانب الآخر، فإن الخبز له من الفوائد الكبيرة الأخرى، فهو يخفض مستوى الكوليسترول، ويساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية كونه يحتوي على مستويات عالية من الألياف، ومفيدا للمصابين بفقر الدم كونه يحتوي على نسبة جيدة من الحديد، ويساعد على زيادة كثافة العظام والحماية من الإصابة بمرض الهشاشة، ومغذ ومنشط للجسم، ويساعد في علاج الإمساك، ويقوي الشعر ويمنع تساقطه، ويساعد في إدرار البول وتفتيت الحصاة، ويقوي الأعصاب.

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