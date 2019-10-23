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قطع للطرقات الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية.. والجيش يتحرك لإعادة فتحها

قطع للطرقات الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية.. والجيش يتحرك لإعادة فتحها
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تواصل – واس:
تواصل اليوم قطع الطرق الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية من قبل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بالجنوب اللبناني مقطوع بالعوائق والإطارات المشتعلة، بالإضافة إلى طرق تربط العاصمة بشمال لبنان ومناطق في منطقة كسروان بجبل لبنان فيما تعمل وحدات تابعة للجيش اللبناني على فتح الطرق وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

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