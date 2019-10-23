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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تركي الفيصل: هذا ما تسعى إليه إيران في المنطقة

تركي الفيصل: هذا ما تسعى إليه إيران في المنطقة
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تواصل – متابعات:

أكد رئيس الاستخبارات العامة السابق الأمير تركي الفيصل أن المملكة تتعامل مع المشكلات التي يخلقها الآخرون، فالحرب في اليمن بدأت عندما قام المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران بغزو العاصمة “صنعاء” وطرد الحكومة الشرعية منها، مما دفع المملكة للتدخل في إطار تحالف دولي.

وأضاف “الفيصل” في حوار مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية: لقد عملنا على حماية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يضفي صراحةً الشرعية على العمل العسكري بموجب الفصل 7″.

وطالب “الفيصل” الأمم المتحدة بفرض عقوبات على طهران قائلا: “فكّر وأمعن النظر فيما جلبه الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات في عام 2009، فرضت الأمم المتحدة عقوبات قاسية للغاية على إيران، هذا ما نحتاجه مرةً أخرى، ويجب ألّا نستبعد العقوبات العسكرية”.

وتناول الفيصل فى حواره مع الصحيفة الألمانية مدى الخطر الذي تشكله إيران على دول الخليج، مؤكداً أن الإيرانيين لا يظهرون ما يبطنون، وأن استهداف المملكة ودول الخليج هو هدفهم النهائي، بقوله: “هاجم الإيرانيون الشحن الحر في خليج هرمز، ووقف المجتمع الدولي في موقف المتفرج، كما كانت الهجمات على منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص في الوقت ذاته هجومًا على العالم أجمع، هذه المشكلة تحتاج إلى إجابة مشتركة وشاملة، وأيضًا إلى إجماع عالمي”.

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