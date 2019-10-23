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بُشرى بشأن «تمويل الإسكان» لمن لا يملكون حسابات بنكية

بُشرى بشأن «تمويل الإسكان» لمن لا يملكون حسابات بنكية
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تواصل – الرياض:

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن معدل الشراء اليومي لمشروعات برنامج سكني يبلغ أكثر من ١٢٠٠ وحدة يوميًا، مرجعًا ذلك لوعي المواطن وتعاون البنوك، والمطورين في إنجاح التجربة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس لمشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة، حيث قال: إن الوزارة تهدف إلى إيجاد المسكن المناسب لكل المواطنين باختلاف قدراتهم المالية، وأنها توصلت إلى صيغة مع البنوك المحلية لتمويل الذين ليس لديهم حسابات بالبنوك.

وناقش الحقيل عددًا من القضايا التي تخص المشروع مع رئيس مجلس الإدارة بشركة عبر المملكة العقارية سليمان بن سليم الحربي، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب بن سليم الحربي، كما اطلع على عرض موجز لإنجازات المشروع ومراحله المقبلة قدمه المهندس بدر العنزي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير.

وشارك في الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين.

 

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