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تعرّف على أكثر 5 أخطاء شيوعاً تُقلل العمر الافتراضي لأجهزتك

تعرّف على أكثر 5 أخطاء شيوعاً تُقلل العمر الافتراضي لأجهزتك
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تواصل – وكالات:

هناك أخطاء عدة تقلل العمر الافتراضي لأجهزتك الإلكترونية، ومع ارتفاع أسعار هذه الأجهزة أصبح ضروريا الحفاظ عليها من التلف حتى تستمر في العمل بكفاءة أطول فترة ممكنة.

وقد أدى تطور الأجهزة والهواتف الذكية بشكل كبير إلى ارتفاع الأسعار، إذ يكلفك أحدث الهواتف الذكية من 700-1000 دولار، وكذلك الحواسيب اللوحية والمحمولة التي تصل إلى 2000 دولار.

إليك أبرز 5 أخطاء:

  • اللجوء للبدائل الرخيصة للشاحن أو البطارية أو الكابل وخلافه
  • الرغبة في الحصول على نسبة شحن 100% طول الوقت
  • ترك الشاحن في الجهاز طول الوقت
  • عدم الاهتمام بدرجات الحرارة المحيطة بالجهاز
  • الأخطاء التي يرتكبها المستخدم أثناء تنظيف الأجهزة
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