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احذر.. منتجات مفيدة لكن إضافتها إلى الشاي «مُضر»

احذر.. منتجات مفيدة لكن إضافتها إلى الشاي «مُضر»
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تواصل – وكالات:

قالت خبيرة تغذية، إن وضع بعض الإضافات مع الشاي لا يجلب فائدة للجسم، بل يؤذيه أحيانًا.

وأوضحت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا وفقًا لموقع سبتونيك، الإضافات المحظور وضعها في الشاي والمشروبات الساخنة، ومنها العسل، والذي يفقد خصائصه تأثّرًا بدرجة الحرارة المرتفعة، وكذلك الحليب الذي لا يجب وضعه مع الشاي بكميات كبيرة، لأنه يقيّد عمل مضادات الأكسدة المفيدة في الشاي.

وأضافت أن الأفضل شرب الشاي مع كل من الليمون والمربى، مشيرة إلى أن الأنسب للجسم هو الشاي المجمع من قمم شجيرة؛ لاحتوائه على عديد من العناصر الغذائية، بينما النوع الثاني من المشروب يشمل كل ما يتم بيعه بعد جمع الجزء المستخلص.

كانت دراسة أجراها باحثون بقسم الطب النفسي بجامعة سنغافورة الوطنية، أكدت أن تناول الشاي يضمن التمتع بقدرات إدراكية أفضل، ويقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن بنسبة 50 في المئة.

وذكر الباحثون، أن تحليل الأداء المعرفي لمتناولي الشاي، أظهر أن تناول الشاي الأخضر أو الأسود أربع مرات أسبوعيًّا، لمدة 25 عامًا تقريبًا، يجعل بالدماغ مناطق مترابطة بطريقة أكثر كفاءة.

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