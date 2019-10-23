طريقة سهلة لإعادة تشغيل «الآيفون» دون الضغط على أزرار

تواصل – وكالات:

أصبح إيقاف تشغيل هاتف “آيفون” أمرًا صعبًا بعض الشيء؛ منذ أن طرحت شركة أبل “النوتش” في هواتفها الذكية عام 2017، خاصة بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالتحديث من هواتف أيفون القديمة، التي كانت تحتوي على زر رئيسي.

وهناك طريقة تقليدية لإعادة تشغيل جهاز آيفون بالضغط على زر التحكم في الصوت والزر الجانبي؛ إلا أن هناك خدعة يمكنك اتباعها لإعادة تشغيل الهاتف بشكل أسهل عبر نظام IOS 13.

إليك الخطوات التي عليك اتباعها:

– انتقل إلى الإعدادات واختر خيار إمكانية الوصول Accessibility.

– اختر التحكم الصوتي.

– ستجد ميزة التحكم الصوتي في وضع الإيقاف؛ لذا سيكون عليك تشغيلها.

– اتبع الأوامر التي تظهر على الشاشة لإعداد التحكم الصوتي.

– بمجرد إعداد ميزة التحكم الصوتي يكون لديك مجموعة من الأوامر قيد التشغيل افتراضيًّا، والتي يمكنك تخصيصها إذا كنت تريد.

– ما عليك سوى قول “إعادة تشغيل الجهاز” وستظهر رسالة تسأل عما إذا كنت متأكدًا من إعادة تشغيله.

– سيتم الآن إعادة تشغيل جهاز أيفون الخاص بك تلقائيًّا.