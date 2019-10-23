الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

يمتلك مشروعات بـ 15 مليون دولار.. سجن مستثمر سعودي في السودان بسبب 200 ريال

يمتلك مشروعات بـ 15 مليون دولار.. سجن مستثمر سعودي في السودان بسبب 200 ريال

مصادر: تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة في هذا الموعد

مصادر: تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة في هذا الموعد

إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها 

إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها 

حُكم الطلاق لمَن هجرها زوجها لسنوات دون أن ينطق به؟.. «المصلح» يجيب

حُكم الطلاق لمَن هجرها زوجها لسنوات دون أن ينطق به؟.. «المصلح» يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، أن الطلاق لا يقع بالنية بل باللفظ فقط، حتى لو عزم الرجل على الطلاق بداخله دون أن ينطق به.

وقال “المصلح” في رده على استفسار امرأة عن وضعها مع زوجها الذي نوى الطلاق ولكن لم يطلقها، وتركها عند أهلها مدة عامين، بأنه لو عزم الإنسان الطلاق بقلبه لكن لم يتكلم به ولم يصدر منه ما يكون ترجمة عما في قلبه بالكتابة أو نحوها، فلا يقع الطلاق ولو مكثت الزوجة عند أهلها سنوات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه إذا رغبت المرأة في الطلاق ولم ترد الرجوع إليه فلها أن تسلك السُبل الشرعية التي يحصل بها المفارقة، كالتقدم للقضاء لطلب فسخ عقد أو خلع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أزمة هروب الخادمات.. خبراء يضعون حلولاً جذرية

أزمة هروب الخادمات.. خبراء يضعون حلولاً جذرية

حملة أمنية بمكة تُسفر عن ضبط العشرات من المخالفين للإقامة (صور)

حملة أمنية بمكة تُسفر عن ضبط العشرات من المخالفين للإقامة (صور)

«تقويم التعليم» تُصدر نتائج اختبار أداء الطلاب والطالبات خلال العام الماضي

«تقويم التعليم» تُصدر نتائج اختبار أداء الطلاب والطالبات خلال العام الماضي

مصادر: تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة في هذا الموعد

مصادر: تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة في هذا الموعد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد
فكر أم كفر؟
تدوينات حرة

فكر أم كفر؟

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>