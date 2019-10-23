حُكم الطلاق لمَن هجرها زوجها لسنوات دون أن ينطق به؟.. «المصلح» يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، أن الطلاق لا يقع بالنية بل باللفظ فقط، حتى لو عزم الرجل على الطلاق بداخله دون أن ينطق به.

وقال “المصلح” في رده على استفسار امرأة عن وضعها مع زوجها الذي نوى الطلاق ولكن لم يطلقها، وتركها عند أهلها مدة عامين، بأنه لو عزم الإنسان الطلاق بقلبه لكن لم يتكلم به ولم يصدر منه ما يكون ترجمة عما في قلبه بالكتابة أو نحوها، فلا يقع الطلاق ولو مكثت الزوجة عند أهلها سنوات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه إذا رغبت المرأة في الطلاق ولم ترد الرجوع إليه فلها أن تسلك السُبل الشرعية التي يحصل بها المفارقة، كالتقدم للقضاء لطلب فسخ عقد أو خلع.