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مسؤول بـ«التعليم» يوضح أسباب عودة الاختبارات التحريرية للابتدائي والمتوسط

مسؤول بـ«التعليم» يوضح أسباب عودة الاختبارات التحريرية للابتدائي والمتوسط
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تواصل – الرياض:

أوضح مدير إدارة التقويم بوزارة التعليم عبدالله العرفج، الأسباب التي أدت إلى عودة الاختبارات التحريرية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بعدما كان في السابق يطبق نظام التقويم المستمر.

جاء ذلك خلال استضافة الرفج في برنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، حيث أكد أن القرار ليس وليد العصر؛ وأن لائحة تقويم الطالب تراجع كل 4 سنوات وتُشَكّل لها عددٌ من اللجان على مستوى الوزارة وإدارات التعليم، ومكاتب التربية والتعليم.

وأضاف أن القرار صدر بناءً على عدد من المعطيات من بينها نتائج طلاب المرحلة الابتدائية من خلال التقويم المستمر، إذ وجد أنه كان بحاجة لأسلوب مصاحب له، بالإضافة إلى ظهور ضعف لدى الطلاب في القراءة والكتابة.
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