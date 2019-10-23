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مكة.. احتراق مركبة طالب وتصرف إدارة المدرسة يمنع «كارثة محققة»

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تواصل – فريق التحرير:

شهدت إحدى المدارس في شرائع مكة المكرمة، صباح أمس، احتراق مركبة طالب، بسبب التماس كهربائي، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحادث.

من جانبها، بادرت إدارة مدرسة “العز بن عبدالسلام الثانوية”، بإخراج الطلاب؛ ليتمكنوا من إخراج مركباتهم القريبة من السيارة المحترقة احترازيا حتى لا تندلع النار بها هي الأخرى وتتسبب في كارثة.

وباشرت فِرق الإطفاء بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على الفور موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات تذكر، كما أشاد الدفاع المدني بحسن تصرف إدارة المدرسة.

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