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وفاة طفلة دهساً أثناء عبورها الطريق مع والدتها بفيحاء جدة

وفاة طفلة دهساً أثناء عبورها الطريق مع والدتها بفيحاء جدة
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت طفلة في الحادية عشرة من عمرها، وذلك بعد تعرُّضها لحادث دهس مساء أمس الاثنين في حي الفيحاء بمحافظة جدة، أثناء عبورها مع والدتها بأحد الشوارع.

يذكر أن الطفلة وتدعى “منار”، تدرس في الصف السادس الابتدائي، وهي حافظة ٦ أجزاء من القرآن الكريم، وكانت برفقة والدتها أثناء قطع الشارع المظلم بعد صلاة العشاء، وكانت بيد والدتها، لكن فاجأتهم مركبة مسرعة، صدمت الطفلة وتوفيت على الفور.

وطالب الأهالي في الحي، بإنارة الشارع وغيره من الشوارع المظلمة، لمنع مثل هذه الحوادث المتكررة، واتخاذ ما يلزم للحد من تهور بعض السائقين.

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