الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

يمتلك مشروعات بـ 15 مليون دولار.. سجن مستثمر سعودي في السودان بسبب 200 ريال

يمتلك مشروعات بـ 15 مليون دولار.. سجن مستثمر سعودي في السودان بسبب 200 ريال

مصادر: تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة في هذا الموعد

مصادر: تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة في هذا الموعد

إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها 

إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها 

انتشال جثة «مواطنة» من داخل خزان أرضي بـ«ينبع النخل»

انتشال جثة «مواطنة» من داخل خزان أرضي بـ«ينبع النخل»
0

 

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل انتشال جثمان امرأة تبلغ من العمر 66 سنة بعد سقوطها داخل خزان أرضي بعمق مترين في قرية الريان التابعة للمركز.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد عند الساعة ١٩:٣٠ من مساء الثلاثاء، بلاغا عن سقوط امرأة سعودية الجنسية داخل خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع.

وأشار الجهني، إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 سنة داخل خزان ماء أرضي بعمق مترين أدى إلى وفاتها يرحمها الله تم إخراجها من قِبل الفرقة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني بالمدينة، أنه جار تسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل سائلين المولى عز وجل لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

بعد يومين من البحث.. العثور على الباكستاني المفقود بـ«مهد الذهب»

بعد يومين من البحث.. العثور على الباكستاني المفقود بـ«مهد الذهب»

تسليم أراض مجانية بـ «المدينة».. ووزير الإسكان يتفقد عدداً من المشروعات (صور)

تسليم أراض مجانية بـ «المدينة».. ووزير الإسكان يتفقد عدداً من المشروعات (صور)

مصادر تكشف حقيقة فيديو «الكائن الغريب» بمواقف أمانة المدينة

مصادر تكشف حقيقة فيديو «الكائن الغريب» بمواقف أمانة المدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي
انفوجرافيك

إنفوجراف ..9 طرق للوقاية من سرطان الثدي

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد
فكر أم كفر؟
تدوينات حرة

فكر أم كفر؟

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>