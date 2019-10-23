انتشال جثة «مواطنة» من داخل خزان أرضي بـ«ينبع النخل»

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باشرت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل انتشال جثمان امرأة تبلغ من العمر 66 سنة بعد سقوطها داخل خزان أرضي بعمق مترين في قرية الريان التابعة للمركز.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد عند الساعة ١٩:٣٠ من مساء الثلاثاء، بلاغا عن سقوط امرأة سعودية الجنسية داخل خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع.

وأشار الجهني، إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 سنة داخل خزان ماء أرضي بعمق مترين أدى إلى وفاتها يرحمها الله تم إخراجها من قِبل الفرقة.

وأضاف متحدث الدفاع المدني بالمدينة، أنه جار تسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل سائلين المولى عز وجل لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.