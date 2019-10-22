واقعة مفجعة.. احتجاز مواطنة وأطفالها الرضع بـ «سلاسل حديدية» في حائل

تواصل – فريق التحرير:

تلقت الجهات الأمنية في حائل بلاغاً من مواطن يفيد باستغاثة أطفال يطلبون المساعدة من نافذة إحدى الشقق القريبة منه، وبدخوله إلى المنزل لاستطلاع الأمر فُوجئ بإغلاق الباب بالسلاسل.

وعلى الفور باشرت الدوريات الأمنية والدفاع المدني والهلال الأحمر وجهات أمنية أخرى معنية، الموقع وتم كسر باب المنزل وإخراج جميع أفراد العائلة، 5 أطفال (من 2 – 5 سنوات) ووالدتهم، ونقلهم إلى مستشفى الملك خالد بحائل؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية.

واتهمت والدة الأطفال، والدهم الذي طلقها أخيراً، باحتجازهم بالمنزل لأكثر من 24 ساعة بسلاسل وغادر المنزل.

وتكثف الجهات الأمنية المعنية بحائل بحثها عن والد الأطفال، الذي اتضح إغلاقه وسائل التواصل معه سواء الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.