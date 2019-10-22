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مصادر تكشف حقيقة سقوط طائرة بمطار الأمير عبدالمحسن في ينبع

مصادر تكشف حقيقة سقوط طائرة بمطار الأمير عبدالمحسن في ينبع
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن سقوط طائرة مساء أمس الاثنين بمطار ينبع، فيما أكدت مصادر أن الحادث مجرد عطل بسيط تعرضت له طائرة تدريب صغيرة.

يذكر أن مطار ينبع قد شهد مساء أمس عطلاً فنياً لطائرة تدريب صغيرة داخل المدرج، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

وتبين أن الطائرة الصغيرة قد هبطت بسلام على المدرج، وبعد الهبوط تعرضت لخلل فني في العجلات، وتوقفت في نهاية المدرج، ما أدى لتوقف المدرج عن الخدمة مساء أمس، فيما عاد المطار منتصف الليل لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي.

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