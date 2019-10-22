الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

يمتلك مشروعات بـ 15 مليون دولار.. سجن مستثمر سعودي في السودان بسبب 200 ريال

يمتلك مشروعات بـ 15 مليون دولار.. سجن مستثمر سعودي في السودان بسبب 200 ريال

مصادر: تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة في هذا الموعد

مصادر: تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة في هذا الموعد

إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها 

إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها 

مفاجأة بشأن التقارير السنوية للوزارات والهيئات الحكومية

مفاجأة بشأن التقارير السنوية للوزارات والهيئات الحكومية

ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لبحث التعاون العسكري

ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لبحث التعاون العسكري
0

تواصل – واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، مع معالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل خاصة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وصاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والملحق العسكري السعودي في واشنطن وأوتاوا اللواء ركن فواز الفواز.

كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.

EHf2lhUWsAAeyN2

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي يزور الرياض لبحث تهديدات إيران بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكي يزور الرياض لبحث تهديدات إيران بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكي: نقل 1000 جندي من شمال سوريا إلى غرب العراق

وزير الدفاع الأمريكي: نقل 1000 جندي من شمال سوريا إلى غرب العراق

فيديو.. ولي العهد يعزي أسرة اللواء «الفغم» ويعدد مآثره

فيديو.. ولي العهد يعزي أسرة اللواء «الفغم» ويعدد مآثره

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا للإيجار التمويلي للعقارات

المزيد
فكر أم كفر؟
تدوينات حرة

فكر أم كفر؟

المزيد
إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات
انفوجرافيك

إنفوجراف.. 8 مزايا لـ «الإيجار التمويلي» في قطاع العقارات

المزيد
الزَم الكتمان لتعيش باطمئنان
تدوينات حرة

الزَم الكتمان لتعيش باطمئنان

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>