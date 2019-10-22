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وظائف في «تطوير التعليم القابضة» بالرياض.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف في «تطوير التعليم القابضة» بالرياض.. التفاصيل ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة، ومركز الأمير سلطان للتربية الخاصة في مدينة الرياض.

وأشارت الشركة، إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: (أخصائي نفسي – أخصائي إرشاد أسري – منسق إداري – منسق علاقات عامة- أخصائي مشتريات – أخصائي تثقيف صحي – فني شؤون مرضى- مدير مشروع (للسعوديين) – مساعد إداري (للسعوديين) – منسق تقنية معلومات).

وأضافت شرطة تطوير التعليم، أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).

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