استجابة لـ «تواصل».. تشكيل لجنة لحل أزمة مخالفات «تنقيب الذهب» في «المهمل»

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية مع خبر نشرته صحيفة “تواصل” بتاريخ 8 محرم 1441هـ الموافق 7 سبتمبر 2019، تحت عنوان“تنقيب عشوائي عن الذهب بأرض المهمل.. والمواطنون يناشدون: أوقفوا هذا العبث”، حيث أكدت أنه تم تشكيل لجنة لوقوف على تلك الحفر لحصرها وردمها.

وقالت الوزارة في ردها على “تواصل”: “نفيدكم بأن الإدارة تلقت خطاب بلدية محافظة رنية والمتضمن بأنه تم تشكيل لجنة مكونة من المحافظة والبلدية ووزارة البيئة والمياة والزراعة برنية والدوريات الأمنية للوقوف على تلك الحفر لحصرها وردمها”.

يذكر أن أهالي محافظة رنية بمنطقة مكة الكرمة نشادوا الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل وإيقاف مخالفين يقومون بعمليات التنقيب العشوائي عن الذهب في منطقة المهمل شرقي محافظة رنية.