تدشين خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس عبر «فارس»

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دشن مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، صباح اليوم الثلاثاء خدمة (الطلبات الإلكترونية للمدارس)، والتي تعد نقلة جديدة بنظام فارس؛ لتجهيز طلبات المدارس وتسريع إجراءات تنفيذها إلكترونياً.

وقال “آل فهيد” إن خدمة تقديم الطلبات الإلكترونية ستخدم جميع المدارس وتختصر الوقت والجهد والمال، حيث كانت تعتمد سابقاً على النظام الورقي، وإجراءاتها تأخذ وقت طويل، بينما يتم تنفيذ الإجراءات الحالية بشكل مباشر من مدير المدرسة إلى المستودع، والتعرف على احتياجات المدارس، وإيصالها لهم بطريقة سلسة ومرنه، عبر النظام الإلكتروني.

وأضاف أن الخدمة ستصبح متاحة للجميع ابتداء من اليوم وطوال العام الدراسي، مؤكداً على تزويد مديري المدارس بأدلة تعريفية، وتوضيحية للبرنامج، والعمل على تقييم التجربة بهدف تطويرها.

وقدم “آل فهيد” شكره لوزير التعليم على دعمه لمشاريع التحول الرقمي، واعتبارها من الأولويات التي يجب العمل عليها لتطوير الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في سير العمل.