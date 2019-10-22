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إمارة الرياض: تطبيق الأنظمة بحق مدعي تفسير الرؤى والأحلام على مواقع التواصل

إمارة الرياض: تطبيق الأنظمة بحق مدعي تفسير الرؤى والأحلام على مواقع التواصل
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تواصل – فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، اليوم الثلاثاء، على تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق مدعي تفسير الرؤى والأحلام على مواقع التواصل.

وصرح المتحدث الرسمي للإمارة أنه وبناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأعمال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي، وتأكيد سموهما على المتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية، فقد رصدت اللجنة المختصة قيام بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بمدينة الرياض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتعبير وتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الرتويت لزيادة أعداد المتابعين وبعضهم مجهول الحال مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.

وأضاف ابن بادي أنه قد صدر التوجيه من سموه الكريم للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

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