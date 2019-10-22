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مواطن في حالة «غير طبيعية» يُطلق النار من «رشاش» تجاه منزل بحفر الباطن

مواطن في حالة «غير طبيعية» يُطلق النار من «رشاش» تجاه منزل بحفر الباطن
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه عند الساعة 1:45 من ليلة يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل، حيث تم بتوفيق الله تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحالة غير طبيعية، كما تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء ولله الحمد.

وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على تطبيق وتنفيذ الأنظمة بحق من يخالفها.

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